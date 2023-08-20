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    Обучение в составе ротных тактических групп проводят в Аягозском гарнизоне

    20 Августа 2023, 08:27

    АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - Занятия в танковой бригаде Аягозского гарнизона проводятся согласно плану боевой подготовки на военном учебно-тренировочном полигоне «Майлино». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Основная цель обучения – повышение профессионального мастерства командиров и личного состава, а также слаженности подразделений на этапах выполнения общего задания.

    Совместные тренировки включают три этапа. На первом – подразделения поднимают по тревоге. Затем личный состав готовят к выполнению поставленных задач. На заключительном этапе отделения и экипажи участвуют в операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

    Трехэтапная тренировка направлена на повышение мастерства командиров при управлении объединенной группой. При этом подразделение учится работать в составе ротной тактической группы.

    «Состав ротных тактических групп формируется в зависимости от поставленной задачи. К мотострелковым и танковым ротам могут быть приданы другие подразделения боевого обеспечения. Вместе они совершают марш, отрабатывают методы обороны, атаки и другие действия», – пояснил заместитель командира части по боевой подготовке подполковник Саги Батырханов.

    В ходе занятий обучающиеся дополнительно выполнят нормативы по инженерному оборудованию опорного пункта роты, РХБ-защите и материально-техническому обеспечению.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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