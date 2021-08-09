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    Обучение в школах Узбекистана продолжится в гибридной форме

    9 Августа 2021, 20:13

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Обучение в школах Узбекистана в 2021-2022 учебном году продолжится в гибридной форме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства народного образования РУ, в зависимости от эпидемиологической ситуации некоторые школы могут быть закрыты и переведены на дистанционную форму обучения.

    «Как вам известно, продолжается количество выявления случаев коронавируса в нашей стране, как и во всем мире. К сожалению, по сравнению с прошлым годом, распространенность этого заболевания среди детей школьного возраста также увеличилось. В связи с этим Министерство народного образования сообщает, что в новом 2021-2022 учебном году школы готовятся к продолжению учебного процесса в гибридной форме», - сообщает ведомство.

    В министерстве отметили, что для дистанционного обучения трансляция видеоуроков по проекту «Онлайн-школа» будет продолжена и в новом учебном году.

    «Учитывая ситуацию в стране Министерство народного образования просит всех сотрудников системы как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы полностью восстановить традиционное образование. Никакая современная система дистанционного образования не может заменить традиционное образование в школе», - подчеркнули в министерстве.

    Напомним, согласно статистике Минздрава РУ за последние две недели ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем в 2 раза, с 427 до 924 случаев в день. Это наибольшие показатели как в текущем году, так и в целом с начала пандемии.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Образование Узбекистан Коронавирус в мире Мировые новости
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