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    Обучение в колледжах по востребованным специальностям будет бесплатным в РК

    6 Апреля 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2025 году обучение в колледжах по востребованным специальностям будет на 100% бесплатным в Казахстане. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для устранения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами в Казахстане продолжается модернизация школ (к 2025 году 5000 школ, 1015 школ - в 2021 году).

    «Это направлено на решение проблемы трехсменных и аварийных школ и устранение дефицита ученических мест, вызванный демографическим ростом», - сказал Ералы Тугжанов.

    Согласно предоставленным данным, в Казахстане на сегодня имеется 136 трехсменных и 31 аварийная школа.

    К 2025 году обучение в колледжах по востребованным специальностям будет на 100% бесплатным.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Мажилис Общество МОН Ералы Тугжанов
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