Обучение в колледжах по востребованным специальностям будет бесплатным в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2025 году обучение в колледжах по востребованным специальностям будет на 100% бесплатным в Казахстане. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для устранения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами в Казахстане продолжается модернизация школ (к 2025 году 5000 школ, 1015 школ - в 2021 году).

«Это направлено на решение проблемы трехсменных и аварийных школ и устранение дефицита ученических мест, вызванный демографическим ростом», - сказал Ералы Тугжанов.

Согласно предоставленным данным, в Казахстане на сегодня имеется 136 трехсменных и 31 аварийная школа.

К 2025 году обучение в колледжах по востребованным специальностям будет на 100% бесплатным.