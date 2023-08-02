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    Обучение в частных школах может подешеветь в два раза в Казахстане

    2 Августа 2023, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют изменить цены на обучение в частных школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие данные содержаться в документе «О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2020 года 29 «Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, предельного размера родительской платы за обучение», размещенном на портале «Открытые НПА».

    «Утвердить: предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих: общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, в размере 600-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года», - отмечено в документе.

    Также сообщается, что цены на самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, будут установлены в размере 1 200-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

    «Предусмотренный настоящим подпунктом предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование, не включает в себя оплату за проживание (интернатные организации), подвоз обучающихся к частной организации среднего образования и (или) обратно, предоставление дополнительных образовательных услуг и знаний сверх государственных общеобязательных стандартов образования, а также за питание обучающихся, осуществляемое в добровольном порядке», - поясняется в проекте приказа.

    Отметим, что по действующим правилам предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих:

    общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования установлен в размере 1 200-кратного месячного расчетного показателя. А цены на самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, установлены в размере 2 400-кратного месячного расчетного показателя.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 16 августа.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Минпросвещения РК школа
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