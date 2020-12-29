Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Обучение рыбоводству будут проходить в вузах Казахстана

    29 Декабря 2020, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре тысячи человек будут проходить обучение рыбоводству в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рыбоводство в Казахстане находится на своем первоначальном этапе развития, поэтому в целях его ведения в течение 10 лет будет обучено 4 тысячи человек. Этому их планируется обучать в действующих вузах Казахстана, а также в специальных образовательных учреждениях. Для этого необходимо переориентировать учебные программы на рыбоводство с увеличением образовательных грантов с 40 до 400 в год. Эту работу будем проводить совместно с Министерством образования и науки», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Министр проинформировал, что в рамках программно-целевого финансирования регулярно будут проводиться комплексные научные исследования.

    Ранее в Правительстве приняли Программу развития рыбной отрасли до 2030 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Вузы Экология МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике