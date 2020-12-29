Обучение рыбоводству будут проходить в вузах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре тысячи человек будут проходить обучение рыбоводству в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рыбоводство в Казахстане находится на своем первоначальном этапе развития, поэтому в целях его ведения в течение 10 лет будет обучено 4 тысячи человек. Этому их планируется обучать в действующих вузах Казахстана, а также в специальных образовательных учреждениях. Для этого необходимо переориентировать учебные программы на рыбоводство с увеличением образовательных грантов с 40 до 400 в год. Эту работу будем проводить совместно с Министерством образования и науки», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр проинформировал, что в рамках программно-целевого финансирования регулярно будут проводиться комплексные научные исследования.

Ранее в Правительстве приняли Программу развития рыбной отрасли до 2030 года.