Обучение детей в пострадавших от землетрясений районах Турции начнется в марте – посол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции обучение детей в регионах, где произошли землетрясения, возобновится в марте. Об этом на брифинге сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Школы по всей Турции вновь открылись 20 февраля. В регионах, где произошли землетрясения, продолжается работа по организации временных школ, а в марте планируется возобновить обучение в регионах, где произошло бедствие. Будет продолжено обучение и детей, переехавших из этого региона в другие регионы», - проинформировал Уфук Экиджи.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения.

Казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции.



