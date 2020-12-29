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    Обучающимся в российских вузах казахстанцам разрешат защиту дипломных работ дистанционно

    29 Декабря 2020, 07:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские студенты, не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. Российские вузы могут разработать для них индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск. Об этом сообщается на сайте посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

    «По итогам проведенных переговоров дипломатов Посольства с руководством Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России, ведущих ВУЗов России сообщаем следующее.

    Российская сторона заверила, что казахстанские студенты, в настоящее время не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. В частности, Министерство науки и высшего образования призвало российские вузы разработать индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск», - говорится в сообщении посольства.

    Кроме того, на сайте ведомства отмечено, что те студенты, которые не смогут попасть в Россию к моменту окончания учебы, смогут защитить диплом дистанционно.

    Также было подчеркнуто, что отчисления в связи с переходом на удаленный формат производиться не будут. Для тех выпускников, кто к моменту окончания учебы не сумеет попасть в страну, предусмотрена защита дипломных работ в дистанционном режиме.

    «С российской стороной достигнута договоренность об организации ПЦР-тестирования на коронавирус возвращающихся казахстанских студентов и обеспечении мест в общежитиях для прохождения 14-дневного карантина.

    Посольство держит на контроле ситуацию с казахстанскими студентами, работа продолжается. В случае возникновения вопросов, связанных с отчислением казахстанцев, они будут рассматриваться в индивидуальном порядке», - сказано в сообщении посольства.

    Напомним, Россия стала четвертой страной мира, где выявили более 3 млн заразившихся коронавирусом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Вузы Россия
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