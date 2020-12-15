Обучающиеся за рубежом болашакеры поддержали акцию «Менің Туым. Менің Отаным!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты, которые обучаются за рубежом по стипендиальной программе «Болашак», поддержали челлендж «Менің Туым. Менің Отаным!», приуроченный ко Дню Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Студенты программы «Болашак» поддерживают акцию «Менің Туым. Менің Отаным!». Наши ребята принимают участие в ней по всему миру. Флаг для студентов, которые учатся заграницей, больше, чем символика. Это частичка нашего дома и нас самих, которая напоминает нам о родине. Вдалеке от своего дома у студентов особенно проявляется чувство патриотизма. Они всегда вывешивают флаг Казахстана, рассказывают о нашей стране, культуре и традициях», - рассказала исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента РК «Болашак» Лаура Демесинова.

Отметим, международная стипендиальная программа «Болашак» - это одна из самых известных образовательных программ в Казахстане. На сегодняшний день ее обладателями стали 13 976 человек.

Напомним, акцию поддержали жители столицы, которые вывесили на своих балконах флаги. Таким образом горожане поздравляют казахстанцев с предстоящим праздником и призывают поддержать челлендж. Активность можно проявлять и через социальные сети, опубликовав посты, фото, видео и истории, связанные с флагом РК под хештегом #МеніңТуым #МеніңТуымМеніңОтаным #МойФлагМояРодина #ЦветМоейРодины #БіздіңОртақМереке #НашОбщийПраздник.