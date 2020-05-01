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    Обучающиеся в России туркестанские студенты возвращаются на родину

    1 Мая 2020, 14:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты Туркестанской области, обучающиеся в Российской Федерации, возвращаются в страну. После специальной проверки, прибывшую молодежь обеспечивают продовольствием и транспортом, организованным акиматом области, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает региональная служба коммуникаций Туркестанской области, на прошлой неделе благодаря слаженной работе организаторов около 30 студентов уже прибыли в Казахстан.

    С целью предотвращения распространения вируса COVID-19 11 студентов проходят медицинское обследование в Восточно-Казахстанской области, 11 в Павлодаре, 5 в Северо-Казахстанской области и 2 в Костанайской области.

    «На сегодня 10 студентов прошли медицинское обследование и были признаны здоровыми.

    В настоящее время студенты, прошедшие тщательную медицинскую проверку, были отправлены на родину в Туркестанскую область. Специалисты отмечают, что в России учатся тысячи казахстанских студентов. В связи с объявленным чрезвычайным положением вся молодежь возвращается в страну», - отметили в РСК Туркестанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Образование Вузы Россия
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