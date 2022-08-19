Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Обучать игре на домбре и фортепиано будут бесплатно в СКО

    19 Августа 2022 19:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске планируют открыть бесплатные кружки по обучению игре на фортепиано, скрипке, домбре, гитаре, актерскому мастерству, живописи, вокалу, хореографии и шахматам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования, это будут дополнительные 210 мест к имеющимся.

    «Во Дворце школьников будут функционировать 95 кружков. Из них 88 – бесплатные. В новом учебном году откроются кружки по программированию на английском языке, информатике, краеведению, английскому языку, флористике, графическому и ландшафтному дизайну, робототехнике. В областном Центре творчества детей и юношества работают 26 бесплатных кружков. Откроется по игре на домбре на 45 мест», - сообщили в пресс-службе.

    Всего по области действуют более двух тыс. бесплатных секций и около трех тыс. кружков по восьми направлениям: научно-техническое, научно-биологическое (экологическое), инклюзивное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, музыкально-инструментальное, физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое.

    Функционируют 83 организации дополнительного образования, из них 39 относятся к системе образования, 26 - к спорту, шесть - к культуре, 12 частных учреждений.

    «В рамках реализации государственного заказа на дополнительное образование по сферам образования, спорта и культуры в этом году дополнительно пять тыс. детей смогут посещать бесплатно кружки и секции. На эти цели выделили 400 млн тенге. Охват детей увеличится до 80%. До 1-го октября во всех организациях дополнительного образования работает приемная комиссия по набору обучающихся для занятий в кружки», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Образование #Культура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК
    Центральный ансамбль Министерства обороны Казахстана выступил с концертом в Анкаре
    Президентский оркестр из РК прибыл в Турцию для участия в международном фестивале
    Концерты и спектакль представит «Астана Опера» в сентябре
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров