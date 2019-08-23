Обучать игре на домбре будут в мангистауских школах

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе состоялась августовская конференция педагогических работников Мангистауской области. На ней были обсуждены пути совершенствования образовательной сферы. Конкретные задачи в этом направлении обозначил аким Мангистауской области Серикбай Трумов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

По словам главы региона, прежде всего, необходимо уделять особое внимание качеству подготовки учителей и качеству учебников, а также оснащению учебных заведений. В связи с этим, поручил аким, управлению образования следует рассмотреть возможности организации семинаров и курсов, которые поспособствовали бы повышению квалификации учителей. «Главной задачей акимов различных уровней является полный охват школьными учебниками к 1 сентября. Нам нужно прекратить привлекать учителей к работам, которые не имеют отношения к профессиональной деятельности учителей. Это задача, обозначенная Президентом РК. В связи с этим я поручаю управлению экономики и бюджетного планирования, управлению образования, районным, городским акиматам пересмотреть финансирование для полного обеспечения школ необходимыми кабинетами, компьютерами, а также всем необходимым для предметных и мультимедийных кабинетов».

Особый акцент Серикбай Трумов сделал на трудоустройстве выпускников. Аким области поручил районным и городским акимам проводить профориентационную работу с учетом способностей школьников и спроса на рынке труда. А управление координации занятости и социальных программ совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» должно определить перечень профессий, которые востребованы в регионе, подготовить новый 5-10-летний прогноз и подготовить новый атлас.

«В учебных заведениях, начиная от детских садов, должны проводить все мероприятия, предусмотренные в рамках программы «Рухани жаңғыру». Обучение в учебных заведениях должно способствовать уважению к родной земле, окружающему миру, собственной истории и продвижению национальных ценностей. С начала нового учебного года талантливым ученикам и студентам колледжей будут вручены 20 стипендий имени Абиша Кекилбаева. В качестве продолжения этого благородного дела я поручаю областному управлению образования и акимам районов и городов подготовить предложения для того, чтобы дать имя великого Абая образовательным учреждениям нашего региона», – обозначил глава региона.

Рассказал Серикбай Трумов и об интересном культурном проекте, запускаемом в школах Мангистауской области.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость уделять внимание обучению игре на домбре в школах. Поэтому я поручаю запустить проект «Домбыра - дастан», который будет способствовать популяризации национального искусства, открывая кружки для обучения игре на домбре. Таким образом, мангистауские школьники после окончания школ будут уметь играть на домбре около 10 кюев. Бесспорно, что после реализации проекта родители будут только этому рады», – выразил уверенность спикер.

Отметим, что 7 июля, в Национальный день домбры, Президент РК поддержал инициативу о введении в школах уроков обучения игры на домбре.

В ходе конференции Серикбай Трумов дал поручения и по другим актуальным для сферы вопросам, в частности, по улучшению качества дошкольного образования. Кроме того, особое внимание аким области уделил вопросу строительства школ:

«По сравнению с другими регионами страны наша область занимает лидирующие позиции по рождаемости. Кроме того, увеличивается число переселенцев. Поэтому вопрос строительства новых школ стоит на первом месте. В результате проведенного анализа ожидается, что в ближайшие 5 лет число детей в нашем регионе увеличится с 138 до 212 тыс. В данный момент акиматами районов и городов готовится проектно-сметная документация для 21 школы на 16 400 мест. В связи с этим я поручаю акимам районов и городов своевременно подготовить проектные сметы на строительство школ и совместно с управлениями образования, экономики и бюджетного планирования решить проблему финансирования», - отметил глава региона.

Также во время конференции лучшие работники сферы образования региона были награждены нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин», значком «Почетный работник образования» и дипломом от акима Мангистауской области. Наряду с этим, награды от Министерства образования и науки РК вручил заместитель Центра Болонского процесса и академической мобильности Айдос Мухатаев.

Традиционно ежегодно, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан, проводится региональный конкурс «Лучшая организация среднего образования» для оценки успеваемости средних школ. В этом году победителями конкурса были названы 3 школы области.

Третье место заняла школа-гимназия в Каракиянском районе, которой вручили сертификат на сумму 8 млн тенге. Второе место за лицеем-интернатом «Білім-Инновация» Мангистауской области. Это учебное заведение стало обладателем денежного сертификата в размере 10 млн тенге. Главный приз и первое место завоевал ІТ-лицей. Победителю вручили сертификат на 16 млн тенге. Грант будет использован для укрепления материально-технической базы школ.

Напомним, на августовском совещании педагогов в столице 16 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что «не прекращается порочная практика, когда местные акиматы зачастую злоупотребляют своими полномочиями, задействуя преподавателя в административных целях, разного рода мероприятиях, не имеющих никакого отношения к системе образования», поручил Правительству принять срочные кардинальные меры по решению указанных проблем.

Фото: mangystau.gov.kz