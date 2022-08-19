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    Обучать директоров школ в магистратуре считает необходимым депутат

    19 Августа 2022 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директоров школ необходимо готовить в магистратуре на базе специальных вузов. Такое мнение озвучила депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для управления школой и обеспечения лидерства в образовании в рамках строительства 1 тыс. школ, порученного Главой государства, безусловно, необходим корпус директоров. А если директоров нет, то как говорить о качестве школьного образования?», - сказала Жулдыз Сулейменова на августовской конференции.

    Она поделилась своим видением решения вопроса.

    «Поэтому для подготовки сильных, разбирающихся в своем деле и являющихся лидерами директоров школ, считаем необходимым их обучение в магистратуре на базе специальных вузов», - отметила депутат.

    Также Ж. Сулейменова подчеркнула, что в рамках совершенствования системы инклюзивного образования необходимо обеспечить не только школьную форму или ресурсное обеспечение детей из малообеспеченных семей, социально уязвимых слоев населения, но и их интеллектуальное, культурное, физическое развитие.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Образование #Мажилис #Минпросвещения РК
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