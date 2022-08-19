Обучать директоров школ в магистратуре считает необходимым депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директоров школ необходимо готовить в магистратуре на базе специальных вузов. Такое мнение озвучила депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для управления школой и обеспечения лидерства в образовании в рамках строительства 1 тыс. школ, порученного Главой государства, безусловно, необходим корпус директоров. А если директоров нет, то как говорить о качестве школьного образования?», - сказала Жулдыз Сулейменова на августовской конференции.

Она поделилась своим видением решения вопроса.

«Поэтому для подготовки сильных, разбирающихся в своем деле и являющихся лидерами директоров школ, считаем необходимым их обучение в магистратуре на базе специальных вузов», - отметила депутат.

Также Ж. Сулейменова подчеркнула, что в рамках совершенствования системы инклюзивного образования необходимо обеспечить не только школьную форму или ресурсное обеспечение детей из малообеспеченных семей, социально уязвимых слоев населения, но и их интеллектуальное, культурное, физическое развитие.



