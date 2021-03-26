Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Обсуждены перспективы использования ресурсов ОДКБ в миротворческой деятельности ООН

    26 Марта 2021, 14:42

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Эксперты ООН и Секретариата ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи провели консультации по миротворческой тематике, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 25 марта состоялись консультации представителей Секретариата ОДКБ со специалистами Департамента операций по поддержанию мира Секретариата ООН на экспертном уровне в режиме видеоконференцсвязи.

    «В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о последовательности подготовки и проведения процедуры сертификации экспертами ООН программ подготовки по миротворческой тематике Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации», являющейся базовой учебно-методической организацией по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ», - отметил он.

    Также эксперты обсудили вопросы, касающиеся особенностей регистрации сводных миротворческих формирований ОДКБ в Системе готовности миротворческого потенциала ООН (UN PCRS).

    Одним из важных результатов проведенного мероприятия стало подтверждение готовности к дальнейшему взаимодействию по вопросам задействования миротворческих ресурсов ОДКБ в миротворческой деятельности ООН.


    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ООН ОДКБ Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Металлоискатели намерены установить в казахстанских школах
    Стандарт поведения военнослужащего погранслужбы планируют ввести в Казахстане
    День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров