Обсуждаемая в соцсетях за 3 млрд тенге школа в Талгаре примет детей с 1 сентября – акимат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Министерства просвещения РК прокомментировали состояние школы в Талгаре в Алматинской области, которое возмутило казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы, представители власти посетили и осмотрели объект. Как оказалось, протекания с крыши, вздувшиеся от сырости потолки, осыпающаяся отделка – это последствия проливного дождя. Вопросы строительства школы, ее финансирования и приема в эксплуатацию относятся к местной исполнительной власти.

Как сообщили в управлении образования Алматинской области, трещины обнаружены только в одном помещении на первом этаже. Идут работы по устранению путем демонтажа и повторного монтажа.

«Специалисты компании ТОО «BI Global» провели проверку. Выявлены дефекты, завезены необходимые материалы и начаты работы по устранению дефектов. Сроки устранения дефектов по благоустройству и кровле завершатся до 18 августа, устранение дефектов по раздевалке - до 25 августа. 1 сентября школа примет учащихся и начнет занятия», - говорится в сообщении пресс-службы управления образования Алматинской области.

В пресс-службе добавили, что заказчиком проекта является управление строительства Алматинской области, подрядчиком – ТОО «BI Global», проектировщиком ТОО «Нұр-Құрылыс-80», технический надзор осуществляет ТОО «СейсмоСтройЗащита». Школа была сдана в декабре 2021 года, между заказчиком и ТОО «BI Global» был подписан акт ввода в эксплуатацию.

Фото: t.me/kozachkow

