Обстрел рынка в Судане: 18 человек погибли, более 100 ранены

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - 18 человек погибли и более 100 получили ранения в результате обстрела рынка в столице Судана - Хартуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Боевые действия между борющимися вооруженными силами происходят после провала переговоров о перемирии при посредничестве США и Саудовской Аравии.

Артиллерийский огонь и воздушные бомбардировки были зафиксированы на рынке в Мейо на юге Хартума. Они привели к наибольшему количеству жертв среди гражданского населения за один инцидент в столице Судана с начала войны в апреле.

Согласно официальным подсчетам, число погибших среди гражданского населения за семь недель составило 883 человека, хотя реальное число, вероятно, намного выше.

Во вторник регулярная армия Судана и противоборствующие ей Силы оперативной поддержки договорились продлить заключенное на прошлой неделе гуманитарное соглашение о прекращении огня еще на пять дней в ходе переговоров при посредничестве США и Саудовской Аравии. Но на следующий день армия отказалась от переговоров, заявив, что Силы оперативной поддержки не выполнили условия.

США заявляют, что обе стороны нарушили режим прекращения огня, добавив, что они по-прежнему готовы помочь заключить перемирие, когда стороны будут готовы прекратить насилие.

По данным ООН, 25 миллионов человек, более половины населения Судана, сейчас нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

Поскольку переговоры больше не ведутся, есть опасения эскалации боевых действий - в четверг утром сообщалось о сильном обстреле через реку Нил из Хартума в городах Бахри и Омдурман.

Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что ее склады в Эль-Обейде в штате Северный Кордофан, где достаточно продовольствия, чтобы прокормить 4,4 миллиона человек, подвергаются атаке.

Боевые действия, которые также были ожесточенными в западном районе Дарфура в Судане, являются прямым результатом ожесточенной борьбы за власть между двумя генералами, возглавившими переворот 2021 года, — главнокомандующим регулярной армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командующим Сил оперативной поддержки Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хемедти.