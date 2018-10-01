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Обстоятельства пожара на автогазовой станции выясняют в Мангистау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 5 октября в городе Жанаозен Мангистауской области на территории завода «КазГПЗ» на автогазовой станции вовремя заправки газовоза произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим частичным загоранием двух газовозов. Подробности пожара корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.
Пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений силами негосударственной противопожарной службы.
В результате полученных ожогов скончался на месте мужчина, 1976 года рождения, и госпитализирована женщина, 1966 года рождения. На место пожара выезжали 11 сотрудников личного состава и 2 единицы специализированной пожарной техники ДЧС Мангистауской области.
Причины пожара устанавливаются.
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