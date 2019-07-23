Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы на 07:30 характеризуется как относительно стабильная, перестрелка прекратилась, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как уточнили в ведомстве, пограничные подразделения наданном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несенияслужбы. Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено.

«Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана, атакже представители правоохранительных органов и местных органов власти сторонпроводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению егоэскалации», - говорится в сообщении.

В ГПС добавили, что в Баткенскую область вылетелпредседатель Государственной пограничной службы КР, полковник Уларбек Шаршеев.

Напомним,вчера, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границыпроизошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применениеморужия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух(РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи сэтим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результатекоторой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человекполучили ранения.