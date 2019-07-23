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    Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная

    23 Июля 2019, 11:35

    БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы на 07:30 характеризуется как относительно стабильная, перестрелка прекратилась, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Как уточнили в ведомстве, пограничные подразделения наданном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несенияслужбы. Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено.

    «Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана, атакже представители правоохранительных органов и местных органов власти сторонпроводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению егоэскалации», - говорится в сообщении.

    В ГПС добавили, что в Баткенскую область вылетелпредседатель Государственной пограничной службы КР, полковник Уларбек Шаршеев.

    Напомним,вчера, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границыпроизошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применениеморужия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух(РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи сэтим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результатекоторой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человекполучили ранения.

    Автор:

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан
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