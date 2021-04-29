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    Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная с элементами напряженности – Погранслужба КР

    29 Апреля 2021, 18:19

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная с элементами напряженности. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Отмечается, что в целях обеспечения безопасности граждан КР, а также недопущения правонарушений в приграничных территориях и эскалации обстановки пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности КР в узком составе. Об этом Кабар сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

    В ходе заседания обсуждены меры по снижению уровня напряженности и деэскалации сложившейся ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы, сохранению территориальной целостности страны, обеспечению безопасности жителей приграничных территорий.

    Президент Садыр Жапаров отметил, что все задействованные государственные органы должны принять вытекающие меры по мирному урегулированию сложившейся ситуации.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Таджикистан Кыргызстан
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