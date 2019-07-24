Обстановка на кыргызско-таджикской границе остается без изменений

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается без изменений, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, пограничные подразделения,дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленномрежиме. По итогам встречи руководителей пограничных ведомств Кыргызстана иТаджикистана пограничные наряды сторон с 23 июля осуществляют совместноепатрулирование на участке государственной границы

Движение автотранспорта по автотрассам Исфана - Баткен иИсфара - Ворух приостановлено.

«Пограничники Кыргызстана и Таджикистана совместно спредставителями местных органов власти проводят разъяснительную работу срединаселения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта иурегулированию ситуации», - говорится в сообщении.

Инцидент между кыргызскими и таджикскими гражданами накыргызско-таджикской границе вызвал эвакуацию более 600 жителей села Аксай(общая численность населения - около 2 тыс. человек) в город Баткен. Об этомсообщает пресс-секретарь Красный Полумесяц Кыргызстана Бегимай Асанова, пишетКабар.

«На 24 июля 2019 года из села Аксай в город Баткен былперемещен дополнительно 351 человек. Правительство объявило чрезвычайноеположение в Баткенской области вечером 23 июля 2019 года», - отметила она.

Ранее сообщалось, что после инцидента вечером 22 июля 315жителей села Аксай Баткенского района были эвакуированы в г. Баткен.

Напомним, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

23 июля сообщалось, что в ходе проведения разъяснительной работы снаселением приграничья, в которой принимали участие председательГосударственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочныйпредставитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, стаджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону гражданКыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.