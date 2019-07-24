Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Обстановка на кыргызско-таджикской границе остается без изменений

    24 Июля 2019, 14:01

    БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается без изменений, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По данным ведомства, пограничные подразделения,дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленномрежиме. По итогам встречи руководителей пограничных ведомств Кыргызстана иТаджикистана пограничные наряды сторон с 23 июля осуществляют совместноепатрулирование на участке государственной границы

    Движение автотранспорта по автотрассам Исфана - Баткен иИсфара - Ворух приостановлено.

    «Пограничники Кыргызстана и Таджикистана совместно спредставителями местных органов власти проводят разъяснительную работу срединаселения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта иурегулированию ситуации», - говорится в сообщении.

    Инцидент между кыргызскими и таджикскими гражданами накыргызско-таджикской границе вызвал эвакуацию более 600 жителей села Аксай(общая численность населения - около 2 тыс. человек) в город Баткен. Об этомсообщает пресс-секретарь Красный Полумесяц Кыргызстана Бегимай Асанова, пишетКабар.

    «На 24 июля 2019 года из села Аксай в город Баткен былперемещен дополнительно 351 человек. Правительство объявило чрезвычайноеположение в Баткенской области вечером 23 июля 2019 года», - отметила она.

    Ранее сообщалось, что после инцидента вечером 22 июля 315жителей села Аксай Баткенского района были эвакуированы в г. Баткен.

    Напомним, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

    23 июля сообщалось, что в ходе проведения разъяснительной работы снаселением приграничья, в которой принимали участие председательГосударственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочныйпредставитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, стаджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону гражданКыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.

    Автор:

    Таджикистан Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Индустриальный торгово-логистический комплекс построят на границе Казахстана и Кыргызстана
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков