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    Обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась: ранен пограничник

    23 Июля 2019, 19:09

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы обострилась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Как сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР, в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочный представитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.

    Пограничные подразделения на данном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы.

    Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено. Также граждане Таджикистана перекрыли движение на дороге Исфана – Баткен.

    Планируется, что сегодня, 23 июля 2019 года, состоится встреча руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

    Напомним, очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 22 июля 2019 года примерно в 17.30. Жители таджикского села Ворух Исфаринского района хотели установить флагштоки на месте, где раньше была надпись «Ак-Сай». Это возмутило граждан Кыргызстана. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями, стрелять из огнестрельного оружия.

    В результате пострадали 14 человек. Среди пострадавших есть сотрудники милиции и пограничной службы.

    Автор:

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан
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