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    Обстановка на избирательных участках стабильная – МВД РК

    10 Января 2021, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях полицейские имеют право пресекать нарушения на избирательных участках, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров на брифинге в СЦК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно статьи 39 Закона «О выборах» сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования», - сказал Арыстангани Заппаров.

    При этом, по его словам, пресекать нарушения на избирательных участках они будут только в случаях приглашения председателя комиссии.

    «На данный момент таких обращений к полицейским не поступало. В целом обстановка к данному часу в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано», - добавил Арыстангани Заппаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МВД РК Выборы-2021
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