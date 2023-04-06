Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ поручили региональным штабам

    6 Апреля 2023, 19:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло совещание под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.

    Вместе с тем, в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.

    В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено региональным штабам (местные исполнительные органы, департаменты по защите и развитию конкуренции, департаменты государственных доходов, департаменты экономических расследований, департаменты по регулированию естественных монополий) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;

    При наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алтай Кульгинов встретился с жителями Кызылординской области
    Алихан Смаилов потребовал увеличить количество новых инвестпроектов в Улытауской области
    Аварийные школы Кызылординской области посетил Алтай Кульгинов
    Необходимо обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ Жезказгана в полном объеме - Алихан Смаилов
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров