Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Обследования по выявлению саранчи начались в Казахстане

    5 Апреля 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В южных регионах республики начались весенние обследования по кубышкам саранчовых вредителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

    В этом году для выявления очагов стадных саранчовых вредителей планируется обследовать порядка 38 млн гектаров земли с привлечением 524 единиц автотранспорта и 1230 обследователей с использованием GPS навигаторов. Также на приграничных регионах готовятся совместные обследования с Россией, Китаем и Узбекистаном.

    Тем временем в южных регионах страны уже начались работы по обследованию. Весеннее обследование позволит определить состояние перезимовавших саранчовых кубышек и спрогнозировать ситуацию для проведения химической обработки в подтвержденных площадях.

    Как ранее сообщалось, в этом году по республике прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 640 тысяч гектаров. На борьбу с саранчой из республиканского бюджета предусмотрено порядка 2 миллиарда тенге. На эти средства закуплены в достаточном объеме пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь.

    Кроме того, на центральном складе имеется необходимый дополнительный запас пестицидов.

    К обработкам планируется привлечь 183 единицы специальной опрыскивающей техники (150 единиц наземных опрыскивателей, 12 самолетов, 13 единиц судов сверхлегкой авиации (СЛА) и 8 единиц аэрозольных газогенераторов (ГАРД)).

    Отмечено, что химические обработки в регионах будут начаты по мере выявления очагов распространения саранчовых вредителей. Для этого комитет совместно с акиматами областей утвердили планы работ по организации мониторинга и химическим обработкам.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане