Обсерваторию винного рынка создали в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – ЕС запустил обсерваторию винного рынка через две недели после того, как в США были введены 25-процентные пошлины на вино из стран Европейского союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В октябре США ввели штрафные пошлины на импорт некоторых товаров из Европы, среди которых вино, на рекордные 7,5 млрд долларов после того, как арбитраж ВТО разрешил это сделать в ответ на субсидии ЕС для авиастроительного концерна Airbus.

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, новый наблюдательный орган позволит этому сектору европейского сельского хозяйства воспользоваться «краткосрочными анализами и большей прозрачностью, что касается цен, объемов производства и торгового оборота».

ЕС является крупнейшим производителем вин в мире при 65% от общего мирового производства и 70% от мирового экспорта.

Обсерватории ЕС уже отслеживают рынки молока, мяса, злаков, фруктов и овощей, сахара, помогая им противостоять волатильности рынка.