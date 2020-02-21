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    ОБСЕ приветствует проводимые в Казахстане реформы

    21 Февраля 2020, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В работе 19-ой сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая проходит в Вене, принимает участие делегация Парламента РК во главе с заместителем председателя Сената Аскаром Шакировым, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В составе делегации депутаты Сената М. Бортник, Т. Мукашев и депутаты Мажилиса С. Абдрахманов и Ж. Ахметбеков.

    В своем выступлении на совместном пленарном заседании Общих комитетов А. Шакиров проинформировал членов Ассамблеи о политических и демократических преобразованиях, проводимых в Казахстане.

    В частности, были отмечены осуществляемые в рамках концепции «Слышащего государства» меры по развитию многопартийности, укреплению прав парламентской оппозиции, вовлечению женщин и молодежи в законотворческую сферу, совершенствованию правоохранительной системы и законодательства о мирных собраниях.

    При подведении итогов данного заседания председатель Парламентской Ассамблеи Георгий Церетели высоко оценил проводимые в Казахстане реформы и личное участие в данном процессе Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    «Я неоднократно посещал Казахстан, и мы полностью поддерживаем все важные реформы, которые претворяет в жизнь Президент К.Токаев. Мы будем рады видеть Президента Казахстана в качестве почетного гостя на любом из наших заседаний, так как он внёс большой вклад в развитие этой Организации. Поэтому наши двери всегда открыты для него»

    Учитывая значительный вклад Главы государства в деятельность Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Г. Церетели пригласил его в качестве почетного гостя на предстоящие мероприятия Ассамблеи, в частности ежегодную сессию в г. Ванкувере в июле т.г.

    В рамках сессии вице-спикер Сената Парламента РК провел ряд встреч с руководством Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и председателем Национального Совета Парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.

    Депутаты Парламента участвуют в дебатах Общих комитетов по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

    Основными в повестке дня вопросами являются борьба с дискриминацией и нетерпимостью, разрешение затяжных конфликтов, последствие изменения климата и другие.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОБСЕ Президент Казахстана Правительство РК Сенат
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