ОБСЕ оценила проведение внеочередных выборов Президента в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Уршула Гацек озвучила результаты наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, проведение выборов в Казахстане было осуществлено эффективно, однако выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ для обеспечения подлинного плюрализма. По оценкам БДИПЧ ОБСЕ, органы по проведению выборов предоставили обширную информацию избирателям в СМИ.

«Центральная избирательная комиссия эффективно руководила подготовкой к выборам и обеспечила всестороннее обучение для нижестоящих избирательных комиссий», - добавила спикер.

День выборов в БДИПЧ ОБСЕ оценили, как спокойный день. При голосовании соблюдались процедуры. Члены миссии положительно оценили процесс голосования в 95 % из 1 тыс. 131 наблюдения.

По данным У. Гацек, в день выборов работали около 300 наблюдателей в каждом регионе Казахстана.

20 ноября в 21:00 президентские выборы завершились на территории Казахстана. Общее число граждан РК, согласно данным предварительных итогов Центральной избирательной комиссии РК, составило 11 953 465 человек. Получили избирательные бюллетени 8 300 046, или 69,44 %. В день голосования наблюдали за избирательными процедурами свыше 11 тысяч доверенных лиц кандидатов в Президенты РК, 641 наблюдатель иностранных государств и международных организаций, 15,5 тысячи наблюдателей от политических партий, более 30 тысяч – от общественных объединений.

По предварительным итогам ЦИК РК, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % (6 456 392 человека) избирателей, за Жигули Дайрабаева – 3,42 % (271 641 человек); за Каракат Абден – 2,60 % (206 206 человек); за Мейрама Кажыкена – 2,53 % (200 907 человек); за Нурлана Ауесбаева – 2,22 % (176 116 человек); за Салтанат Турсынбекову – 2,12 % (168 731 человек), за графу «Против всех» - 5,8 % (460 484 человек).



