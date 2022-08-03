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Общую протяженность дорог подсчитали в Абайской области
3 Августа 2022 19:49

Общую протяженность дорог подсчитали в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай подсчитали количество мостов и общую протяженность дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz

«Общая протяженность дорог в Абайской области — 6 713 км. Из них 2 176 км – республиканского значения, 1 599 – областного значения и 2 938 – районного значения», - сообщили в акимате .

В областном центре региона - городе Семее - протяженность дорог составила 756 км. Всего по области 104 мостов и переправ.

В пресс-службе акима региона отметили, что Абайская область располагает благоприятным географическим месторасположением для совершенствования действующих и создания новых торгово-транспортных коридоров.


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