Общий пакет антикризисных мер составит 10 млрд долларов - Касым-Жомар Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общий пакет антикризисных мер составит 4,4 трлн тенге, или 10 млрд долларов. Об этом на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению заявил Глава государства Касым-Жомар Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы являемся свидетелями «идеального шторма». Пандемия, схватка нефтяных супердержав и рекордное падение фондовых индексов накладываются на накопленные за последние годы дисбалансы глобальной экономической системы. В таких условиях мы должны дать адекватный экономический ответ, опереться на здоровое, конкурентоспособное предпринимательство, помочь ему выстоять и стать сильнее. Важно оперативно выявить наиболее пострадавшие от введения чрезвычайного положения и снижения спроса со стороны населения сектора экономики и реализовать комплекс мер по их поддержке», - сказал Президент страны.

Как рассказал Глава государства, одним из действенных механизмов поддержки этих секторов станет приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от складывающейся негативной ситуации.

«Поручаю также разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен. Так, считаю необходимым предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени. Также следует рассмотреть необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнуления таможенных пошлин по критически важному импорту и так далее. На эту работу должно уйти не более одной недели», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Принципиально важно сохранять занятость. В рамках формируемых Правительством индивидуальных антикризисных планов работы с крупными предприятиями, требуется предусмотреть меры по сохранению рабочих мест и стабильной оплаты труда. Задействовать эти меры будут по мере развития ситуации.

«Поручаю Правительству, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного сектора приостановить с 20 марта текущего года сроком на три месяца начисление арендных платежей по принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов МСБ. Местным исполнительным органам совместно следует проработать возможность освобождения от арендной платы объектов коммерческой недвижимости. Все инструменты у акимов есть. Как показывает опыт прошлых лет, во время нестабильной экономической ситуации необходимо не допустить «кризиса неплатежей», - сказал Глава государства.

Он также отметил, что этот кризис послужит встряской для госаппарата и отечественного бизнеса. Его уроки должны быть учтены.

«А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. Все возможности, резервы у нас имеются.

Главное – мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать. Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге, или 10 млрд долларов. Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом», - добавил Касым-Жомарт Токаев.