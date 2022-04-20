Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Общий объем импорта в 2021 году составил $41 млрд

    20 Апреля 2022, 21:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - $17 млрд или 41% из них приходится на продукцию отечественного машиностроения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Премьер-Министра РК Алихан Смаилов провел рабочую встречу с председателем Правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым. Глава Союза машиностроителей доложил о состоянии отрасли, стоящих задачах и перспективах развития в условиях влияния внешних факторов.

    По итогам 2021 года значительный рост показали железнодорожное машиностроение на 300%, сельхозмашиностроение на 50,4%, горно-металлургическое машиностроение на 29,3%, автомобилестроение на 24%, электротехническое машиностроение на 16,7% и нефтегазовое машиностроение на 14,2%. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года, обеспечения отечественным сырьем предприятий отрасли, выделения доступного финансирования для создания новых и модернизации действующих производств, заключения оффтэйк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, а также увеличения объемов производства и внутристрановой ценности в сфере машиностроения.

    По словам М. Пшембаева, в 2021 году общий объем импорта составил $41 млрд, из них $17 млрд или 41% приходится на продукцию машиностроения. В этой связи запрос замещения импорта собственным производством является очень актуальной задачей для развития данного рынка и выхода на экспорт.

    По итогам встречи Алихан Смаилов отметил, что Правительством страны будет продолжена работа по стимулированию отрасли и созданию благоприятных условий для развития машиностроения в Казахстане.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Экономика Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами