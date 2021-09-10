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    Общий энергорынок обсуждают страны ЕАЭС

    10 Сентября 2021, 04:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обсуждение концептуальных вопросов по двум международным договорам, которые необходимо принять для создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, состоялось на площадке Евразийской экономической комиссии с участием министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова и заместителей министров профильных ведомств стран-участниц ЕАЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Евразийскую комиссию.

    Напомним, что ранее на уровне глав государств стран евразийской «пятерки» утверждены Концепция и Программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Такой же пакет документов принят по общему рынку газа. Следующим важным этапом станет принятие международных договоров по формированию общих рынков газа, а также нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Это необходимо, чтобы выстроить общую правовую систему для запуска общих рынков.

    Работа по формированию общих рынков и гармонизации национальных законодательств ведется с учетом базовых принципов, предусмотренных Договором о ЕАЭС. Один из основных - обеспечение рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, повышение его прозрачности. Общие рынки должны заработать с 1 января 2025 года.

    Совещание прошло в рамках подготовки к заседанию Совета ЕЭК, которое состоится 14 сентября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Энергетика ЕАЭС
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