Общими усилиями все инициативы и реформы обязательно будут воплощены в жизнь - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства К.К. Токаева заслушан отчет, в ходе которого рассмотрены вопросы повышения боевой готовности, поддержания морального духа сотрудников силовых структур. Сенатор Сергей Ершов рассказал, как депутаты Сената участвуют в реализации инициатив и поручений Президента, передает МИА «Казинформ».

Одна из приоритетных задач – правовая защита сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Буквально на прошлой неделе от имени депутатов нашего Комитета в Правительство направлен депутатский запрос о необходимости совершенствования законодательства в сфере национальной безопасности в целях реализации поручений Главы государства.

Хочу отметить, что наши избиратели полностью поддерживают инициативы Президента страны, направленные на восстановление правопорядка и кардинальному переформатированию силового блока.

Правительство заявило о готовности подразделений гражданской обороны к ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, вместе с тем, наш комитет Сената на очередном заседании предлагает направить в адрес Главы Правительства депутатский запрос и поднять вопросы материально-технического оснащения специализированной, оперативно-спасательной техникой и оборудованием, а также социальное обеспечение спасателей.

В этом направлении призываю поддержать инициативы Президента страны, благодаря решительным действиям которого в ходе «январских событий» мы сохранили свой суверенитет и целостность. Уверен – наша сила в единстве, каждый подойдет к поставленным задачам с полной ответственностью, а общими усилиями все инициативы и реформы обязательно будут воплощены в жизнь.