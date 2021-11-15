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    Общие для всех стран мира проблемы назвала эксперт

    15 Ноября 2021, 15:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Международного центра мира Ангела Кейн озвучила глобальные проблемы, объединяющие все страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Европейские страны продолжают страдать от внутренних проблем. Их будущее в части сотрудничества с Россией будет ограничено. В настоящее время популизм, терроризм, миграция, энергетический кризис – все это общие проблемы. Европа только что вышла из Афганистана. Поэтому Европа должна очень осторожно относиться к будущим военным миссиям и уделять большое внимание распределению ресурсов», - сказала Ангела Кейн на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

    По ее словам, исламский радикализм становится очень актуальной проблемой в условиях региональной нестабильности.

    «Мы наблюдаем региональные конфликты. Ситуация между США и Россией обостряется. В условиях пандемии эпидемия диктует нам свои условия. В геополитической ситуации можно сказать, что пандемия стала вызовом для всех стран. Поэтому мы вынуждены принимать очень сложные, комплексные решения. Особенно рассматривается аспект ограничения прав и свобод наших граждан. Но это те меры, которые предпринимаются для коллективной безопасности», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Россия Евросоюз Мировые новости АСТАНА КЛУБ-2021
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