Общежития для медицинских работников строятся в трех районах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице насчитывается 47 организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и стационаров. В них трудятся около 20 тыс. медицинских работников. О том, какими мерами поддержки они охвачены, а также об оснащении городских клиник сообщили в управлении общественного здравоохранения Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По данным профильного управления, в столице амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают 38 организаций ПМСП. В городе действуют девять стационаров, три из них – детские (Многопрофильная городская детская больница № 1, Многопрофильная городская детская больница № 2, Многопрофильная городская детская больница № 3), а четыре – взрослые (Многопрофильная городская больница № 1, Городская многопрофильная больница № 2, Многопрофильная городская больница № 3, Многопрофильный медицинский центр), два оставшихся – монопрофильные стационары (Городской центр фтизиопульмонологии, Городской центр психического здоровья).

Особое внимание уделяется вопросу их оснащения медицинской техникой, поскольку от этого напрямую зависит качество оказания медпомощи пациенту, считают в управлении общественного здравоохранения.

В целом оснащенность медицинской техникой в столичных медицинских организациях составляет 91,6 %. К примеру, за последние годы было закуплено 560 единиц медицинского оборудования.

Население столицы составляет 1 млн 257 тыс. 613 человек. К городским медучреждениям прикреплены 1 млн 313 тыс. 206 человек.

«К организациям ПМСП прикрепляются граждане Республики Казахстан, кандасы, беженцы, иностранцы и (или) лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан. Таким образом, кроме населения города и близлежащих регионов, являющегося гражданами страны, медицинские организации столицы обслуживают и другие категории лиц», - пояснили в управлении.

Всего в подведомственных медицинских организациях трудятся около 20 тыс. медработников. Из них врачей – свыше 5 тыс. 600, средних медицинских работников – порядка 10 тыс., а младший медперсонал составляет около 4 тыс. человек.

Созданы условия для непрерывного профессионального развития кадров, для этого в бюджете предусматриваются средства на повышение квалификации и переподготовку специалистов внутри страны и за рубежом.

К примеру, на 2020-2021 годы были выделены денежные средства на 293 государственных гранта для подготовки медицинских кадров (резидентов). В настоящее время из вышеуказанного количества обучаются 274 резидента.

Поддержано 250 мест государственного социального заказа для подготовки средних медицинских работников, в том числе лечебное дело – 50, сестринское дело – 200.

В рамках исполнения поручений Главы государства предусмотрено до 2023 года ежегодное поэтапное увеличение заработной платы врачей и среднего медицинского персонала.

По итогам мониторинга повышения, заработная плата врачей увеличилась в среднем на 30 % и составила 327,4 тыс. тенге (с учетом всех выплат), среднего медицинского персонала – на 20 % (226,9 тыс. тенге).

В рамках утвержденного Плана мероприятий по привлечению специалистов и выпускников медицинских вузов ведется стратегическое партнерство с «Назарбаев Университет», медицинскими университетами городов Нур-Султана, Алматы, Караганды, Семея, ведущими зарубежными вузами.

Руководители и специалисты по человеческим ресурсам медицинских организаций ежегодно принимают участие в «Ярмарке вакансий» в медицинских высших учебных заведениях страны (во время пандемии в онлайн-режиме).

Вакансии ежемесячно размещаются на электронной бирже труда enbek.kz и на сайте управления общественного здравоохранения города Нур-Султана. Вопрос устранения дефицита медицинских кадров находится на постоянном контроле.

Одним из главных факторов, способствующих закреплению специалистов является жилищный вопрос, для решения которого акиматом реализуются такие программы, как арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи; «Шаңырақ» для граждан, состоящих на учете в местных исполнительных органах в качестве нуждающихся в жилье.

Также проведена процедура по приему документов на реализацию жилья в аренду с правом выкупа через АО «Казахстанская жилищная компания».

В настоящее время управлением строительства города Нур-Султана реализуются проекты по строительству трех общежитий для медицинских работников в районах Алматы, Есиль и жилом массиве Ильинка.