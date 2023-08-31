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    Общежитие современного типа для студентов построили в Шымкенте

    31 Августа 2023, 11:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте для студентов, магистрантов и докторантов Южно-Казахстанского педагогического университета имени О. Жанибекова распахнуло свои двери общежитие современного типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В торжественном мероприятии приняли участие коллектив университета, председатель комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, представители общественности и журналисты.

    Решение проблемы дефицита общежитий – одна из актуальных проблем, так как из года в год в третьем мегаполисе страны растет число студенческой молодежи. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана особо подчеркнул, что обеспечение студентов общежитиями является одним из актуальных вопросов. Было отмечено, что для решения этой проблемы необходимо максимально внедрить подход к установлению государственно-частного партнерства с высшими учебными заведениями и строительными компаниями.

    В рамках исполнения этого поручения Президента страны компания «Inter Press BK» в ноябре 2022 года приступила к строительству современного общежития на 500 мест и подготовила его аккурат к новому учебному году. Общежитие гостиничного типа полностью обставлено современной мебелью. Здание в семь этажей состоит из 160 номеров. Каждая комната оборудована санузлом. Для удобства студентов в 14 специальных комнатах установлены стиральные машины. Кроме того, имеется 14 кухонь, 2 тренажерных зала, комнаты отдыха и учебы. В общежитии, построенном для студентов, магистрантов и докторантов, работает лифт. В целях обеспечения безопасности также установлена система видеонаблюдения.

    Новый современный дом студентов расположен рядом с учебными корпусами университета, что очень удобно для молодежи.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Образование Строительство Шымкент
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