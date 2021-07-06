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    Общежитие на 150 мест получили учащиеся  и преподаватели в Атырау

    6 Июля 2021, 01:14

    ТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау учащиеся и преподаватели Высшего политехнического колледжа имени С. Мукашева получили общежитие на 150 мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это общежитие построено в рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы, озвученных в марте 2018 года. В обращении говорилось о том, что до конца 2022 года в стране необходимо построить новые студенческие общежития не менее чем на 75 тысяч мест. Создавая систему образования по мировым стандартам, нужно уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов. И это общежитие на 150 мест позволит техническому колледжу полностью решить вопрос с проживанием студенческой молодёжи», - сказал на церемонии открытия аким области Махамбет Досмухамбетов.

    Пятиэтажное здание, общая площадь которого 720 квадратных метров, разделено на два блока: блок «А» предназначен для проживания 125 учащихся колледжа, в блоке «В» будут жить 25 преподавателей. Жилые двух-, трехместные комнаты находятся на 2-5 этажах, они разделены на секции, в каждой секции имеется душевая кабина и туалет. Также на каждом этаже расположены учебные кабинеты, кухня, столовая, комнаты для стирки и глажки белья, уголок для настольных игр. На первом этаже находятся фитнес-зал со спортивными снарядами, зал для занятия йогой, библиотека, комната отдыха, где можно посмотреть фильмы, коворкинг-центр с рабочим пространством, оснащенный оргтехникой, скоростным доступом в Интернет.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Строительство Жилье Пять социальных инициатив
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