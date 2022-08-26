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    Общежитие для учащихся колледжа построили в Атырау

    26 Августа 2022 14:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Общежитие на 100 мест для учащихся индустриального колледжа построили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К новому учебному году для учащихся Атырауского индустриального колледжа введено в эксплуатацию общежитие на 100 мест. Каждая комната в здании рассчитана на три-четыре человека, оснащена современным оборудованием. Кроме того, в каждой комнате предусмотрены туалет и ванная. Установлен генератор, который автоматически включается при отключении электроснабжения. Во дворе здания планируется построить детскую площадку. Общежитие уже готово к приему учащихся», – сообщил на брифинге в РСК заместитель директора колледжа Жумабек Медениев.

    По его словам, при заселении в общежитие приоритет будет отдан первокурсникам, а также детям из малообеспеченных семей, обладателям знака «Алтын белгі» и молодым специалистам.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Жилье
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