Общежитие для студентов-медиков строят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общежитие для студентов Карагандинского медицинского университета строится в рамках программы «Пять социальных инициатив Президента», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в вузе обучается свыше пяти тысяч человек, а мест в действующих общежитиях университета - 2 500. Строительство здания покроет потребность ещё 400 иногородних студентов в проживании.

Новое общежитие будет располагаться на улице Ержанова. Земельный участок был выделен акиматом Караганды. Процедуры по его оформлению уже завершены. Подрядчик - ТОО «Казстройподряд». В настоящий момент на объекте идут строительно-монтажные работы.

Общежитие возводится за счёт собственных средств университета. И распахнёт оно свои двери в третьем квартале 2021 года.