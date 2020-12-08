Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Общежитие для студентов-медиков строят в Караганде

    8 Декабря 2020, 22:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общежитие для студентов Карагандинского медицинского университета строится в рамках программы «Пять социальных инициатив Президента», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня в вузе обучается свыше пяти тысяч человек, а мест в действующих общежитиях университета - 2 500. Строительство здания покроет потребность ещё 400 иногородних студентов в проживании.

    Новое общежитие будет располагаться на улице Ержанова. Земельный участок был выделен акиматом Караганды. Процедуры по его оформлению уже завершены. Подрядчик - ТОО «Казстройподряд». В настоящий момент на объекте идут строительно-монтажные работы.

    Общежитие возводится за счёт собственных средств университета. И распахнёт оно свои двери в третьем квартале 2021 года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Вузы Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике