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    Общество Красного Полумесяца доставило в Иран крупную партию вакцины

    2 Мая 2021, 18:38

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Мохаммад-Хасан Гусиян объявил о прибытии самой крупной партии вакцины от коронавируса из Китая в Иран с начала вспышки вируса в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Партия из миллиона доз вакцины от коронавируса прибыла сегодня в аэропорт Имама Хомейни от Общества Красного Креста Китая», - отметил он.

    По данным ИРНА, четыре вакцины от коронавируса, в том числе Sputnik V из России, Covaccine из Baharat India, Astrazeneca Oxford из R-Pharm из России и Astrazeneca Oxford из SKBio из Южной Кореи, ранее получали экстренные лицензии в стране. В связи с этим пять вакцин коронавируса в стране получили разрешения на экстренное использование.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Иран Коронавирус в мире Вакцинация
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