Общество должно предложить инструменты для регуляции фейковых сообщений - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только распространяя достоверную информацию, можем предотвратить негативные последствия, связанные с распространением фейков. Такое мнение в ходе онлайн семинара, проводимого в рамках Astana Media Week, выразил член Президентского молодежного кадрового резерва, руководитель проекта SStopfake.kz Александр Данилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны понимать, что опровержение фейков становится одной из важнейших работ, инструкцией для пресс-секретаря. Большая дискуссия существует в обществе: нужно ли жестко отлавливать генераторов фейков? Мы должны четко понимать, что есть разные причины его появления: незнание, шутка, позитивный опыт, который хотелось распространить. Все это нужно разделить», - считает резервист.

По его словам, свобода слова порождает такие вещи, как распространение фейков. Но вместе с тем, фейки не должны стать причиной того, чтобы в той или иной мере душилась свобода слова.

«Общество должно предложить три инструмента для регуляции фейковых сообщений. Первое - развитие журналистского сообщества, сообщества пресс-секретарей, определение правил игры для проверки информации. Второе, безусловно, обучение. Критическое мышление, кибергигиена – важные вещи, которые должны учитываться в суждении людей. Третье – работа над тем, что будет происходить, если фейк приводит к негативным последствиям. Каждый человек должен четко понимать, что, если распространение информации приводит к негативным последствиям или потерям, человеческим жертвам, это должно наказываться. Государство должно демонстрировать абсолютное понимание того, что в этой истории не должно быть тех, к кому закон относится легче или к кому он относится тяжелее. Правила игры должны быть понятными», - сказал руководитель проекта SStopfake.kz.

Все это в совокупности, по его мнению, поможет сделать информационное поле сбалансированным. «Только распространяя достоверную информацию, можем предотвратить негативные последствия, связанные с распространением фейков», - заключил Александр Данилов.