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    Общественный транспорт временно не функционирует в отдельных местах беспорядков во Франции

    3 Июля 2023, 05:12

    ПАРИЖ-НАНТЕР. КАЗИНФОРМ - Один маршрут трамвая и один автобусного сообщения были отменены в воскресенье в пригороде Парижа по соображениям безопасности, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в местной транспортной компании, маршрут трамвая T5, соединяющий Сен-Дени и Сарсель, не функционирует из-за повреждения рельсов, которые были повреждены во время беспорядков после смерти 17-летнего юноши Ноэля. Другой автобусный маршрут, курсирующий между городом Нантер и районом Ля-Дефенс был отменен по соображениям безопасности.

    В воскресенье бабушка погибшего подростка в эфире французского телевидения призвала остановить насилие.

    «Я хочу, чтобы это прекратилось», - заявила бабушка Наэля.

    «Люди, которые ломают все, я говорю им, остановитесь! Пусть не уничтожают школы, автобусы. На автобусах ездят матери», - сказала пожилая женщина.

    По ее мнению, нарушители порядка используют трагедию в качестве предлога. Бабушка добавила, что у нее «разбито сердце». И она винит только полицейского, убившего внука. Но не имея ничего против остальных полицейских.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Транспорт Франция Мировые новости
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