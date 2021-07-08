Общественный транспорт столицы не будет курсировать в воскресенье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в воскресенье, 11 июля не будет курсировать городской и пригородный общественный транспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В этот день в автобусах проведут дезинфекционные работы.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султан, в воскресенье в столице будет остановлена работа общественного транспорта.

Напомним, вход в общественный транспорт без масок запрещен.

Оплата проезда осуществляется только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода.