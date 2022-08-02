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    • Общественный транспорт и такси проверят в Западно-Казахстанской области

    2 Августа 2022 14:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - После столкновения двух автобусов в Уральске, полицейские Западно-Казахстанской области проверяют весь общественный транспорт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

    Со 2 по 7 августа в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». По словам начальника управления административной полиции ДП ЗКО Тимура Майранова, в рамках ОПМ проверят не только автобусы, но и такси.

    «С сегодняшнего дня мы будем проверять весь общественный транспорт области, а так же таксистов, которые занимаются частным извозом без регистрации. В отношении них будет составлен административный протокол по статье 463 КоАП РК «Занятие предпринимательской или иной деятельностью без регистрации». Всего в области оказывают услуги семь автобусных парков, состояние транспорта которых и предстоит нам проверить. Сотрудники полиции переходят на усиленный режим работы», - сообщил Т. Майранов.

    Ранее сообщалось, что в Уральске на перекрестке столкнулись два пассажирских автобуса №39 и №30Д. В больницу доставили 14 человек, среди которых был трехлетний ребенок.

    Всего с начала года в Западно-Казахстанской области произошло четыре ДТП с участием общественного транспорта, в которых погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
    #Западно-Казахстанская область #ДТП #Транспорт #Уральск
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