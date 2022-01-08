Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Общественный транспорт и предприятия Актобе работают в штатном режиме

    8 Января 2022, 22:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ситуация в Актюбинской области постепенно стабилизируется. В штатном режиме работают супермаркеты, рынки, торговые дома, малый и средний бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЦОНы, банки не работают. В банкоматах вчера закончились наличные деньги, однако сегодня их начали пополнять инкассаторы. Супермаркеты и другие магазины реализуют товар за наличные деньги. Сегодня заработал ряд терминалов. Общественный транспорт работает, но не на всех маршрутах.

    «Общественный транспорт Актобе работает, но не все автобусы вышли на линию. В понедельник, думаю, будут работать все маршруты. Рынки, супермаркеты, магазины работают. В регионе организован оперативный штаб во главе с комендантом Канатом Алиевым», - сообщила пресс-секретарь акима города Айгуль Байменова.

    С 5-го по 19-ое января в регионе объявлен режим ЧП. Согласно режиму, с 22:00 до 06:00 в Актобе действует комендантский час, т.е. запрещено передвигаться по Актобе пешком и на автотранспорте. Центральный проспект, где проходил митинг, всё ещё оцеплен. В пресс-службе акима области сообщили, что во время митинга случаев мародерства не было.

    «Случаев мародерства не зарегистрировано, малый и средний бизнес работает, крупные организации тоже. Газ реализуется по цене 50-52 тенге, бензин тоже есть. По области выставлены блокпосты, в дневное время из-за комендантского часа в Актобе ездить можно. Но в ночное время проезда нет», - проинформировал пресс-секретарь акима области Гани Жакишев.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Безопасность ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Ограничить посещение лесов намерены в ВКО
    Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области
    Противопожарные формирования и посты повторно проверят в Акмолинской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам