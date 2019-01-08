Общественный транспорт дезинфицируют для профилактики гриппа в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Общественный транспорт Бишкека будут дезинфицировать до тех пор, пока не закончится эпидемия гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и Бишкекское троллейбусное управление осуществляют работу по профилактике ОРВИ и гриппа.

«Проведен инструктаж водительского состава и сотрудников автомойки, они обеспечены медицинскими масками и необходимым инвентарем. Проводится ежедневная влажная уборка салонов автобусов и троллейбусов с применением хлорсодержащих растворов», - рассказали в ведомстве.

Салоны каждого автобуса и троллейбуса обрабатываются дезинфицирующими растворами перед выездом на линию, в течение дня на конечных остановках и по возвращению на базу. Также обрабатываются поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери. На конечных остановках обеспечивается воздушно-тепловой режим с максимальным проветриванием салонов автобусов и троллейбусов.



Эти профилактические мероприятия будут проводиться до тех пор, пока ОРВИ и грипп не пойдут на спад.

«Рекомендуем вам во время поездки в городском транспорте носить медицинские маски, а после соприкосновения с поручнями, ручками сидений, мелочью и бумажными купюрами пользоваться антибактериальными салфетками и обязательно мыть руки с мылом», - сказали в пресс-службе.