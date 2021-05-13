Общественный совет по противодействию коррупции создан при партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный совет по противодействию коррупции создан при партии «Nur Otan». Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Совета Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Nur Otan» после победы на парламентских выборах в качестве инструмента реализации своей предвыборной программы создала при партии различные советы. Один из этих 14 советов – Общественный совет по противодействию коррупции. Основная миссия этого Совета – решение вопросов социальной справедливости и равенства. Там, где этого нет, возникают коррупционные тенденции», – сказал Е. Саиров.

По его словам, неправильные действия властей отрицательно влияют на основы государственности.

Е. Саиров отметил, что главный принцип в работе Совета – предотвращение коррупционных тенденций, призывание к порядку государственные органы и акимов. Главная цель партии – перевести социально-экономическую ситуацию на международные стандарты.



