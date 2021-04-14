Общественный мониторинг карты открытых бюджетов по Туркестанской области сэкономил 13 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный мониторинг интерактивной карты открытых бюджетов по Туркестанской области сэкономил в прошлом году 13 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Руководитель проектного офиса «Туркестан-Адалдық алаңы» Гульзия Карсыбай рассказала на брифинге о проделанной работе в текущем году.

«Проектным офисом проводится общественный мониторинг различных сфер осуществления общественного контроля, в результате которого своевременно устраняются недостатки. Так, в 2021 году в рамках проекта «Сапалы жол» в 4 городах/районах проведен мониторинг, в результате которого по 29 выявленным нарушениям в дорожной отрасли даны рекомендации по восстановлению акимату и подрядным компаниям», - сказала Гульзия Нургалиевна.

По защите бизнеса и инвесторов в Туркестанской области в 2021 году на сопровождение взяты 10 крупных профессиональных субъектов стоимостью более 42 млрд тенге. Кроме того, в 2020 году на интерактивной карте открытых бюджетов по Туркестанской области опубликовано 3 497 бюджетов на сумму более 1,4 трлн тенге, и в результате общественного мониторинга данной информационной системы сэкономлено 13 млн тенге.