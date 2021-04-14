Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Общественный мониторинг карты открытых бюджетов по Туркестанской области сэкономил 13 млн тенге

    14 Апреля 2021, 22:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный мониторинг интерактивной карты открытых бюджетов по Туркестанской области сэкономил в прошлом году 13 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    Руководитель проектного офиса «Туркестан-Адалдық алаңы» Гульзия Карсыбай рассказала на брифинге о проделанной работе в текущем году.

    «Проектным офисом проводится общественный мониторинг различных сфер осуществления общественного контроля, в результате которого своевременно устраняются недостатки. Так, в 2021 году в рамках проекта «Сапалы жол» в 4 городах/районах проведен мониторинг, в результате которого по 29 выявленным нарушениям в дорожной отрасли даны рекомендации по восстановлению акимату и подрядным компаниям», - сказала Гульзия Нургалиевна.

    По защите бизнеса и инвесторов в Туркестанской области в 2021 году на сопровождение взяты 10 крупных профессиональных субъектов стоимостью более 42 млрд тенге. Кроме того, в 2020 году на интерактивной карте открытых бюджетов по Туркестанской области опубликовано 3 497 бюджетов на сумму более 1,4 трлн тенге, и в результате общественного мониторинга данной информационной системы сэкономлено 13 млн тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка