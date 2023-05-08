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    Общественные  туалеты появятся в Актобе

    8 Мая 2023, 23:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе планируют реализовать пилотный проект по современным общественным туалетам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Актобе нет общественных туалетов, во время массовых гуляний устанавливают временные пластиковые туалеты. Отсутствие общественных туалетов доставляет определенные неудобства для туристов и гостей города.

    По словам акима города Мурата Журебекова, вначале будет закуплено 5 современных общественных туалетов.

    «Планируем осуществить пилотный закуп 5 современных общественных туалетов, которые должны обслуживаться и работать круглогодично. Их мы разместим в общественных местах, думаю люди оценят качество данных услуг. Если проект будет успешным и востребованным, будем увеличивать их количество», - цитирует Мурата Журебекова в Facebook пресс-служба городского акимата.

    Также планируется продолжить работы по благоустройству. На большом участке земли за дворцом спорта «Коныс» будет построен парк отдыха и досуга с современным озеленением. В настоящее время ведутся работы по созданию дизайна парка.

    «В этом году мы также займёмся благоустройством наших центральных улиц города с большим туристическим потоком - это отрезок от бульвара Абая до проспекта Алии Молдагуловой: улица Есет Батыра и проспект Абулхаирхана (сторона Казахтелекома). Мы хотим сделать там новый формат благоустройства улиц. Начнем с центральных улиц и дальше будем уходить в сторону других районов. К этой работе активно будут привлекаться субъекты бизнеса, расположенные на этих улицах», - сообщил аким.

    В целом, говоря о чистоте и благоустройстве города, акимат будет требовать от всех субъектов бизнеса, квазигоссектора, госучреждений благоустроить прилегающие территории и привести их в надлежащий вид. Особое внимание будет уделено современному озеленению, высадке многолетних цветов, трав и разных сортов деревьев, их качественному уходу, проведению поливных систем.

    В ближайшее время воссоздадут градостроительный совет для обсуждения актуальных вопросов по развитию и благоустройству города.

    По словам М. Журебекова, будет начато строительство 9 девятиэтажных домов социального жилья, выделены средства на освещение около 100 и асфальтирование порядка 60 дворов, установку 60 новых светофоров, современные светофорные арки с электронным таблом на главных перекрёстках города. Планируется строительство водоотведений и стоков, завершение ПСД ливневых каналов.

    Строительство и ремонт дорог будут активно продолжаться в том числе в ряде жилых массивов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область
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