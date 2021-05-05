Общественные советы при партии Nur Otan заработают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Усилить контроль за реализацией госпрограмм и расходованием государственных средств, а также планомерно решать важнейшие социальные вопросы – такие задачи были поставлены на очередной, XXXV отчётно-выборной партийной конференции карагандинского областного филиала партии Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за эпидемиологических ограничений заседание прошло в онлайн-формате. Открыл и провёл конференцию Женис Касымбек, председатель областного филиала партии Nur Otan, аким региона.

«Последние годы стали для нас проверкой работоспособности и профессионализма. Несмотря на пандемию, мы были участниками масштабных политических событий. Большой интерес у общественности вызвали всеобщие партийные праймериз, проводимые по всей стране. Сегодня люди хотят принимать активное участие в общественной и политической жизни страны», – отметил глава региона.

Что было сделано партией за прошедшие годы и каковы планы на ближайшее будущее, рассказала первый заместитель председателя карагандинского областного филиала партии Nur Otan Кадиша Оспанова.

По её словам, праймериз позволил добиться главного – сформировать на конкурентной и открытой основе корпус депутатов, заслуживающих всенародного доверия.

Теперь ежеквартально народные избранники проводят приём жителей в общественных приёмных.

В области также функционируют 23 общественные приёмные партии. За последние два года поступило более 18 тысяч заявок от граждан на решение тех или иных проблем. В основном обращения касаются социальных и жилищно-коммунальных вопросов.

На областном уровне будут работать 10 общественных советов. Каждый из них займётся конкретным направлением предвыборной программы партии. На территориальных уровнях таких советов будет 108.

Кадишой Оспановой также было дано поручение однопартийцам усилить работу с молодёжью.

«Жасотановцы в рамках реализации Дорожной карты «Жастар Отанға» должны стать центром по объединению вокруг себя молодёжи области и постоянно совершенствовать методы и формы работы», – отметила она.

Множество мероприятий запланировано филиалом в рамках празднования 30-летия независимости РК. Это и экспромт-встречи депутатов маслихатов всех уровней с населением, и благотворительный марафон «30 добрых дел», а также конкурсы, акции, встречи с ветеранами и многое другое.

В ходе конференции прошли выборы членов политсовета, бюро политсовета и контрольно-ревизионной комиссии карагандинского областного филиала партии.

«Сегодня мы определили основные направления региональной партийной организации, наши будущие цели и задачи. Для достижения этих целей необходимо и дальше работать в тесном контакте с населением, учитывать его потребности, решать насущные вопросы и контролировать выполнение государственных программ», – резюмировал аким области Женис Касымбек.