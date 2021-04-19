Общественные советы будут контролировать реализацию предвыборной программы в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Значимость предвыборной программы партии «Nur Otan» для социально-экономического развития жамбылского региона обсуждали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, контроль за реализацией Дорожной карты по претворению в жизнь предвыборной программы Жамбылского областного филиала партии «Nur Otan» начнут осуществлять созданные при областном филиале партии 10 общественных советов.

Это стало известно в ходе заседания бюро политсовета с участием председателя областного филиала партии «Nur Otan», главы региона Бердибека Сапарбаева. На заседании также были утверждены состав, председатели и правила функционирования вновь созданных общественных советов.

Открывая заседание, аким области отметил важное значение предвыборной программы партии для социально-экономического развития региона.

«Реализация Дорожной кары предвыборной программы находится на постоянном контроле областного акимата. Для этих целей создана специальная рабочая группа под руководством моего заместителя Талгата Мамаева. В ее состав вошли руководители местных исполнительных органов, акимы районов и города Тараз. Ход реализации предвыборной программы еженедельно рассматривается на специальных совещаниях, где анализируются проблемы и пути их решения. Теперь свой вклад должны внести и создаваемые сегодня общественные комиссии», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Дауыл Бейсенкулов ознакомил членов бюро с качественно-количественным составом и председателями новых структур.

«Данные общественные советы должны сыграть важную роль в реализации в регионе предвыборной платформы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Также они будут вносить свои предложения по развитию и модернизации действующего законодательства.

В составе советов 127 человек. Что касается количественного и качественного состава, 39 процентов составляют женщины, 21 процент - молодежь до 35 лет.

При формировании советов большое внимание уделено привлечению руководителей неправительственных организаций и лидеров общественного мнения. Таковых в составе советов 26 процентов. Данный подход будет способствовать формированию принципов открытости и прозрачности в деятельности общественных советов. Кроме того, в состав новых структур вошли представители аграрного сектора, промышленности и предпринимательства.

Также в составе советов 19 участников партийных праймериз и 11 представителей партийного резерва. Составы советов дополнены членами депутатской фракции областного маслихата, – отметил первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Дауыл Бейсенкулов.

Члены бюро единогласно поддержали кандидатуры председателей и членов общественных советов, утвердили правила деятельности вновь созданных структур.

Также на заседании бюро политсовета областного филиала партии рассмотрен вопрос созыва XXVIII отчетно-выборной конференции. По решению бюро общественно-политическое мероприятие состоится 5 мая.

Завершая заседание, аким области, председатель областного филиала партии «Nur Otan» Бердибек Сапарбаев отметил, что на общественные советы возлагается большая ответственность по реализации предвыборной платформы партии. Работу необходимо выполнять качественно, контроль должен быть тщательным и объективным.



