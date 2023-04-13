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    Общественные слушания проведут при поступлении проекта АЭС в Минэкологии

    13 Апреля 2023, 16:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Абдуалиев, сообщил, что общественные слушания состоятся, когда будет готов проект АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно атомной электростанции документов в наше министерство не поступало. Когда поступят, будут проведены общественные слушания. На них можно будет задать вопросы о возможных экологических последствиях, и получить ответы. Эту АЭС Министерство энергетики рассматривает в рамках своей компетенции. Когда проект поступит к нам, мы дадим свое заключение», – сказал Айдар Абдуалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Напомним, 11 апреля министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что по строительству АЭС провели предтендерные процедуры, рассматриваются несколько заявок.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экология Минэкологии Атомная станция
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